Первый тренер Малафеева уверен, что сейчас вратарь был бы первым номером "Зенита"

Первый тренер бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Владимир Савин в интервью Bobsoccer выразил сомнение в том, что новичок сине-бело-голубых Андрей Лунев станет игроком стартового состава. По словам специалиста, сейчас Малафеев был бы первым номером петербуржцев, если бы не завершил карьеру.

- Что скажете о новичке "Зенита" Андрее Луневе? - вопрос Савину.

- Не думаю, что это голкипер для основы. Лунев хорош для "Уфы", но "Зенит" - это совсем другое дело. Ему может не хватить опыта, авторитета, мастерства. Надо смотреть.

- То есть Малафеев мог побороться за еще один контракт с "Зенитом"?

- Конечно! У Славы отличное игровое мышление, у него никогда не было проблем со здоровьем, он обучен и опытен. Однако, на мой взгляд, последнее время Слава принялся филонить. У него появились другие интересы, он стал хуже работать на тренировках. Да, в последние годы у него накопилась психологическая усталость, но это можно было пережить. Слава же, на мой взгляд, стал ждать, когда "завалится" конкурент.

- Малафеев сильнее Лодыгин?

- Конечно! У Лодыгина нет школы, он два года играл на эмоциях, на победной волне команды и начал ошибаться уже тогда, когда Слава мысленно попрощался с футболом. Жаль - сейчас Малафеев сто процентов был бы первым номером "Зенита"! - Так была ли острая необходимость в приобретении Лунева? - Безусловно. Сейчас это самое слабое звено петербургской команды.