12:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Первый матч премьер-лиги на новом стадионе "Зенит" проведет в апреле с "Уралом"

0
0
0
10

"Зенит" проведет первый матч премьер-лиги на стадионе на Крестовском острове в апреле 2017 года. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на план мероприятий на строящейся арене, речь идет об игре с "Уралом", которая запланирована на 23 апреля в рамках 24-го тура премьер-лиги.

Также в нынешнем сезоне "Зенит" на новом стадионе сыграет в премьер-лиге с "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая). Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на 26 декабря.

Опрос

Когда будет достроен "Стадион Санкт-Петербург"?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3899786

0
0
0
10
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

rbpencil

бла бла бла.

14:21

Romka3101

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),по мнению "только белого спартаковца",что уже вызывает ухмылку, ещё и "до" с глаголами пишется раздельно )))

14:17

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

onlywhitespartak, шо токое подовки? фрося бурлакова.

13:50

СантехНИК

Неужели доживу?

13:49

shpasic

onlywhitespartak, Терек не хуже, кстати, если вдруг в апреле (хаха) не откроют)

13:47

GalacticBoy

Первый матч в ФНЛ Зенит проведет с Оренбургом.Ха-ха-ха

13:41

onlywhitespartak

Если стадион до строят , а в этом у меня есть большие сомнения то хороший выбор Урал хорошо в подовки играет )

13:33

голос из Санкт-Петербурга

То то я смотрю за окном в конце декабря дождь пошёл!

13:08

aloveku

смеётся тот, кто смеётся последний

13:04

shpasic

вроде, не 1 апреля, а всё равно смешная шутка)

12:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ