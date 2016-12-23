Первый матч премьер-лиги на новом стадионе "Зенит" проведет в апреле с "Уралом"

"Зенит" проведет первый матч премьер-лиги на стадионе на Крестовском острове в апреле 2017 года. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на план мероприятий на строящейся арене, речь идет об игре с "Уралом", которая запланирована на 23 апреля в рамках 24-го тура премьер-лиги.

Также в нынешнем сезоне "Зенит" на новом стадионе сыграет в премьер-лиге с "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая). Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на 26 декабря.