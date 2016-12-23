Первый матч премьер-лиги на новом стадионе "Зенит" проведет в апреле с "Уралом"

"Зенит" проведет первый матч премьер-лиги на стадионе на Крестовском острове в апреле 2017 года. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на план мероприятий на строящейся арене, речь идет об игре с "Уралом", которая запланирована на 23 апреля в рамках 24-го тура премьер-лиги.
Также в нынешнем сезоне "Зенит" на новом стадионе сыграет в премьер-лиге с "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая). Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на 26 декабря.
rbpencil
бла бла бла.
14:21
Romka3101
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),по мнению "только белого спартаковца",что уже вызывает ухмылку, ещё и "до" с глаголами пишется раздельно )))
14:17
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
onlywhitespartak, шо токое подовки? фрося бурлакова.
13:50
СантехНИК
Неужели доживу?
13:49
shpasic
onlywhitespartak, Терек не хуже, кстати, если вдруг в апреле (хаха) не откроют)
13:47
GalacticBoy
Первый матч в ФНЛ Зенит проведет с Оренбургом.Ха-ха-ха
13:41
onlywhitespartak
Если стадион до строят , а в этом у меня есть большие сомнения то хороший выбор Урал хорошо в подовки играет )
13:33
голос из Санкт-Петербурга
То то я смотрю за окном в конце декабря дождь пошёл!
13:08
aloveku
смеётся тот, кто смеётся последний
13:04
shpasic
вроде, не 1 апреля, а всё равно смешная шутка)
12:46