Перфоманс фанатов "Зенита": "Город-герой Ленинград"

На матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" – "Терек" болельщики вывесили большой баннер с надписью "Город-герой Ленинград" за воротами хозяев поля. Напомним, что на игру футболисты команд вышли с ветеранами Великой Отечественной войны. Перед стартовым свистком прошла минута молчания памяти героям войны.
Отметим, что этот матч - второй для питерцев на новой арене "Санкт-Петербург", при этом является тестовым перед Кубком конфедераций-2017. В связи с ограничениями ФИФА встречу могут посетить не более 30 тысяч зрителей.
Трансляция матча "Зенит" – "Терек"
#ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/xE4KPwL0fH– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 7 мая 2017 г.
fedor pavlovitsh
К сожалению, с приходом "старичка" из Румынии, Зенит вообще перестал играть в футбол. Пусть он посмотрит как играет сегодня ЦСКА и поучится у Гончаренко тренерскому искусству, или уматывает в Румынию, Турцию и куда хочет!!!!
20:00