19:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Перфоманс фанатов "Зенита": "Город-герой Ленинград"

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На матч 27-го тура чемпионата России "Зенит""Терек" болельщики вывесили большой баннер с надписью "Город-герой Ленинград" за воротами хозяев поля. Напомним, что на игру футболисты команд вышли с ветеранами Великой Отечественной войны. Перед стартовым свистком прошла минута молчания памяти героям войны.

Отметим, что этот матч - второй для питерцев на новой арене "Санкт-Петербург", при этом является тестовым перед Кубком конфедераций-2017. В связи с ограничениями ФИФА встречу могут посетить не более 30 тысяч зрителей.

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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fedor pavlovitsh

К сожалению, с приходом "старичка" из Румынии, Зенит вообще перестал играть в футбол. Пусть он посмотрит как играет сегодня ЦСКА и поучится у Гончаренко тренерскому искусству, или уматывает в Румынию, Турцию и куда хочет!!!!

20:00