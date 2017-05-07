Перфоманс фанатов "Зенита": "Город-герой Ленинград"

На матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" – "Терек" болельщики вывесили большой баннер с надписью "Город-герой Ленинград" за воротами хозяев поля. Напомним, что на игру футболисты команд вышли с ветеранами Великой Отечественной войны. Перед стартовым свистком прошла минута молчания памяти героям войны.

Отметим, что этот матч - второй для питерцев на новой арене "Санкт-Петербург", при этом является тестовым перед Кубком конфедераций-2017. В связи с ограничениями ФИФА встречу могут посетить не более 30 тысяч зрителей.

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"