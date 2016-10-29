Перфоманс фанатов "Спартака": кабан с головой лошади

Перед игрой 12-го тура чемпионата России "Спартака" – ЦСКА болельщики хозяев поля большим баннером поздравили одно из фанатских объединений красно-белых с 20-летием. После этого фанаты "Спартака" устроили фаер-шоу.
Затем на фанатской трибуне лидера чемпионата России появилось изображение большого кабана, который в руках держал голову лошади. При этом кабан - в красной рубашке и синих джинсах.
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА
Derby day. #Spartak pic.twitter.com/518Gkhlw7q– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 29 октября 2016 г.
Даты значимых околофутбольных побед. Китай-город, проспект Большевиков и тд pic.twitter.com/Jx9BtZaTka– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 29 октября 2016 г.