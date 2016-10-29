Перфоманс фанатов "Спартака": кабан с головой лошади

Перед игрой 12-го тура чемпионата России "Спартака" – ЦСКА болельщики хозяев поля большим баннером поздравили одно из фанатских объединений красно-белых с 20-летием. После этого фанаты "Спартака" устроили фаер-шоу.

Затем на фанатской трибуне лидера чемпионата России появилось изображение большого кабана, который в руках держал голову лошади. При этом кабан - в красной рубашке и синих джинсах.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА