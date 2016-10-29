18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Перфоманс фанатов "Спартака": кабан с головой лошади

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Перед игрой 12-го тура чемпионата России "Спартака"ЦСКА болельщики хозяев поля большим баннером поздравили одно из фанатских объединений красно-белых с 20-летием. После этого фанаты "Спартака" устроили фаер-шоу.

Затем на фанатской трибуне лидера чемпионата России появилось изображение большого кабана, который в руках держал голову лошади. При этом кабан - в красной рубашке и синих джинсах.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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