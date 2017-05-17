Перфоманс фанатов: футболисты "Спартака" - в таблице Менделеева

Болельщики "Спартака" в начале второго тайма матча 29-го тура премьер-лиги против "Терека" на трибунах за воротами подняли два баннера с "периодической таблицей элементов чемпионства", на которой указаны все футболисты и сотрудники с номерами и заглавными буквами имени и фамилии, и главным тренером Массимо Каррерой в роли химика.

После игры красно-белым будет вручен кубок за победу в чемпионате России. "Спартак" выиграл чемпионат страны в 10-й раз и впервые с 2001 года.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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