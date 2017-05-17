Перфоманс фанатов: футболисты "Спартака" - в таблице Менделеева

Болельщики "Спартака" в начале второго тайма матча 29-го тура премьер-лиги против "Терека" на трибунах за воротами подняли два баннера с "периодической таблицей элементов чемпионства", на которой указаны все футболисты и сотрудники с номерами и заглавными буквами имени и фамилии, и главным тренером Массимо Каррерой в роли химика.
После игры красно-белым будет вручен кубок за победу в чемпионате России. "Спартак" выиграл чемпионат страны в 10-й раз и впервые с 2001 года.
Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //
Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!
Класс! pic.twitter.com/OHGa0Fgxrm– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 17 мая 2017 г.
Диктор: "Мы вернулись править" pic.twitter.com/0d57tggHO1– Филипп Папенков (@PippoGranato) 17 мая 2017 г.
Формула успеха pic.twitter.com/VeJLBi1g24– Филипп Папенков (@PippoGranato) 17 мая 2017 г.
17 мая 2017 г.