17:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Перфоманс фанатов ЦСКА перед дерби со "Спартаком"

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Болельщики ЦСКА устроили яркий перфоманс перед матчем 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". Сперва на трибуне появился баннер, изображающий соблазны – девушек, выпивку, деньги, азартные игры. Но после стартового свистка поверх него болельщики растянули герб клуба с надписью "ЦСКА превыше всего".

"СЭ" ведет трансляцию столичного дерби.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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