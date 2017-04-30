Перфоманс фанатов ЦСКА перед дерби со "Спартаком"

Болельщики ЦСКА устроили яркий перфоманс перед матчем 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". Сперва на трибуне появился баннер, изображающий соблазны – девушек, выпивку, деньги, азартные игры. Но после стартового свистка поверх него болельщики растянули герб клуба с надписью "ЦСКА превыше всего".
"СЭ" ведет трансляцию столичного дерби.
Первая часть перфоманса с изображением всех соблазнов в нашей жизни: тачки, деньги, девушки, игры... #ЦСКАспартак pic.twitter.com/nLdwxw4UJe– Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 30 апреля 2017 г.
... НО ЦСКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!! pic.twitter.com/cOhh9nYEE2– Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 30 апреля 2017 г.