Перфоманс болельщиков на матче "Црвена Звезда" – "Спартак"

Фанаты устроили красочный перфоманс в начале товарищеского матча между "Црвеной Звездой" и "Спартаком". Болельщики вывесили на северной трибуне большой баннер, на котором были нарисованы двуглавый орел, изображенный на гербе Сербии, и медведь, видимо, символизирующий Россию. Напомним, что между болельщиками двух клубов давние дружеские отношения.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"