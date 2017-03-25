Перфоманс болельщиков на матче "Црвена Звезда" – "Спартак"

Фанаты устроили красочный перфоманс в начале товарищеского матча между "Црвеной Звездой" и "Спартаком". Болельщики вывесили на северной трибуне большой баннер, на котором были нарисованы двуглавый орел, изображенный на гербе Сербии, и медведь, видимо, символизирующий Россию. Напомним, что между болельщиками двух клубов давние дружеские отношения.
Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"
Пеформанс на Севере!– Фратрия (@fratria) 25 марта 2017 г.
Црвена Звезда - #Спартак pic.twitter.com/1aEsRIdc0F
Crvena Zvezda - Spartak Moscow 25.03.2017 https://t.co/GXuEeJMWrW pic.twitter.com/uNVoJFdx7f– Ultras-Tifo (@UltrasTifo) 25 марта 2017 г.
Avon151281
Красиво
21:18