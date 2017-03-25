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Перфоманс болельщиков на матче "Црвена Звезда" – "Спартак"

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Фанаты устроили красочный перфоманс в начале товарищеского матча между "Црвеной Звездой" и "Спартаком". Болельщики вывесили на северной трибуне большой баннер, на котором были нарисованы двуглавый орел, изображенный на гербе Сербии, и медведь, видимо, символизирующий Россию. Напомним, что между болельщиками двух клубов давние дружеские отношения.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"

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Материалы REN-TV

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Avon151281

Красиво

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