Переход Видича из "Спартака" в "МЮ" - в десятке лучших зимних трансферов по версии УЕФА

Переход защитника "Спартака" Неманьи Видича в "Манчестер Юнайтед" оказался в десятке лучших зимних трансферных сделок по версии УЕФА. Серб подписал контракт с английским клубом 25 декабря 2005 года и, по слухам, обошелся "красным дьяволам" в семь миллионов фунтов стерлингов.

Также в десятке оказались следующие переходы: Яп Стам (из "Виллема II" в ПСВ, 1996), Деян Станкович (из "Лацио" в "Интер", 2004), Клас-Ян Хюнтелар (из "Херенвена" в "Аякс", 2006), Марселу (из "Флуминенсе" в "Реал", 2007), Андреа Барцальи (из "Вольфсбурга" в "Ювентус", 2011), Луис Суарес (из "Аякса" в "Ливерпуль", 2011), Иван Ракитич (из "Шальке" в "Севилью", 2011), Хуанфран (из "Осасуны" в "Атлетико", 2011), Неманья Матич (из "Челси" в "Бенфику", 2011).