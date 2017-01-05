Переход Видича из "Спартака" в "МЮ" - в десятке лучших зимних трансферов по версии УЕФА

Переход защитника "Спартака" Неманьи Видича в "Манчестер Юнайтед" оказался в десятке лучших зимних трансферных сделок по версии УЕФА. Серб подписал контракт с английским клубом 25 декабря 2005 года и, по слухам, обошелся "красным дьяволам" в семь миллионов фунтов стерлингов.
Также в десятке оказались следующие переходы: Яп Стам (из "Виллема II" в ПСВ, 1996), Деян Станкович (из "Лацио" в "Интер", 2004), Клас-Ян Хюнтелар (из "Херенвена" в "Аякс", 2006), Марселу (из "Флуминенсе" в "Реал", 2007), Андреа Барцальи (из "Вольфсбурга" в "Ювентус", 2011), Луис Суарес (из "Аякса" в "Ливерпуль", 2011), Иван Ракитич (из "Шальке" в "Севилью", 2011), Хуанфран (из "Осасуны" в "Атлетико", 2011), Неманья Матич (из "Челси" в "Бенфику", 2011).
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- ПСВ
- Клас-Ян Хюнтелар
- Шальке
- Спартак (Футбол)
- Ливерпуль
- Лацио
- Аякс
- Атлетико
- Севилья
- Интер Милан
- Луис Суарес
- Неманья Видич
- Бенфика (футбол)
- Станкович Д. (футбол)
- Осасуна
- Вольфсбург
- Иван Ракитич
- Виллем II
- Флуминенсе
- Херенвен
- Марселу
- Неманья Матич
- Андреа Бардзальи
- Хуан Хуанфран
Дилан
jonnio Те кто купили - красавы.
19:54
jonnio
А что значит лучше, для кого , кто выгодней купил, или продал, или игрок с агентом заработали, какие критерии "спартак"красавы или лузеры???
19:31
maximum080
и, по слухам,
19:21