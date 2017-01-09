Переход Мовсисяна из "Спартака" назван одним из крупнейших в истории "Реал Солт-Лейк"

Трансфер нападающего Юры Мовсисян из "Спартака" в "Реал Солт-Лейк" вошел в пятерку лучших в истории американского клуба. Рейтинг трансферных сделок команды был составлен изданием RSL Soapbox.

– Когда "Реал Солт-Лейк" вернул Мовсисяна в 2016 году, он приобрел нападающего большого европейского клуба – "Спартака", – описывает сделку источник. – Несмотря на то, что Юра не является форвардом высшего эшелона, пожалуй, его переход – крупнейший в истории "Реал Солт-Лейк".

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.