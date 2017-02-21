Пеллегрини пытался сесть в автобус "Спартака"

"Спартак" во второй день сборов в Марбелье провел интенсивное занятие, которое продлилось полтора часа, сообщает пресс-служба клуба. Все началось с привычных разминки, упражнений на ловкость и контроль мяча. Затем - футбол на ограниченном участке поля в высочайшем темпе. Но на этот раз заключительным номером тренировочной программы стал не он, а беговые упражнения на выносливость, в которых выкладываться пришлось по максимуму.

После завершения занятия ни у кого, кроме тренеров, не осталось сил для того, чтобы хотя бы краем глаза взглянуть на то, как Эсекьель Лавесси и его партнеры по китайскому клубу "Хэбэй Чайна Форчун" проводят на одном из соседних полей контрольный матч. А получалось у команды из Поднебесной, видимо, не очень. Иначе чем объяснить, что после финального свистка наставник китайцев Мануэль Пеллегрини был настолько погружен в размышления, что перепутал автобусы и пытался найти место в спартаковском?