Павлюченко - в атаке "Урала" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Урала" на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита". В атаке екатеринбуржцев появится Роман Павлюченко.

Полностью заявка "Урала" выглядит следующим образом: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бакфалви, Ильин, Павлюченко, Лунгу; запасные - Арапов, Тимофеев, Меркулов, Табидзе, Павленко, Ломакин, Новиков, Серченков, Коробов, Щербаков, Глушков, Ставпец.

Матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.