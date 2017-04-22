Павлюченко удален за атаку арбитра в матче "Зенит" - "Урал"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко набросился на главного арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Инцидент произошел после удаления полузащитника Эрика Бикфалви за вторую желтую карточку за подкат против защитника петербургского клуба Игоря Смольникова.
Павлюченко сошелся с арбитром голова к голове, обращался к нему на повышенных тонах, выражая недовольство его решением. При этом от дальнейшего прямого контакта с судьей форварда "отрезали" его партнеры.
Таким образом, "Урал" остался на поле вдевятером. Павлюченко и Бикфалви пропустят матч 25-го тура со "Спартаком", который пройдет в Москве во вторник, 25 апреля. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.
"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"
Производственник
marksan Редко комментирую, но сегодня достали! Господи! Дожил старый дурак почти до 70 лет, смотришь это убоище под названием РФПЛ, хотя помнишь Бышовца на поле, когда Сабо и компания были на ЧМ... А что теперь? Бал правят деньги! Куплены все... Абсолютно! Прощай, русский футбол! 16:05 ========================================================================== Целиком согласен,надутые бедарные захватили российский футбол,тоже и тренеры,тоже и чиновники РФС
16:40
Cobra77
Вопрос к судейской коллегии! Если Еськов по правилам и по делу удалил Павлюченко, то когда судьи будут так же принципиально удалять игроков: Зенита, Спартака, ЦСКА, когда игроки этих команд судей дёргают, толкают, ну а матом кроют постоянно! Это опять к вопросу о справедливом судействе, оно плохое не потому что у Урала не справедливо удалили 3 а почему за аналогичные нарушения ангажированных команд их не удаляют? Да потому, что если бы еськов в такой ситуации удалили кого-то из Спартака, то уже сейчас стоял бы ор, что этот судья не то что больше Спартак судить не будет! Он вообще больше судить не будет! И такие прецеденты есть! А Урал, да поскулит чуть чуть, но все решения судьи КДК (или как его там) оправдает! А глава РФС как и Третьяк скажет, что надо не о судействе говорить а голы забивать!
16:30
Byram
Павлюченко и Бикфалви пропустят матч 25-го тура со "Спартаком", который пройдет в Москве во вторник, 25 апреля. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.
16:26
В.Коваль
вечер обещает быть томным!
16:22
ugdim
Сам играл, знаю, что нельзя, все время учили, но не знаю сдержался бы так как Рома. ДЕРЖИСЬ УРАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДЕРЖИСЬ РОМКА!!!!!!!!!!!!!!!!! Судья именно тот как его назвал РОМКА!!!Все сам создал, всю игру поломал. КАКАЯ ЖЕ ОН -МР ...Ь -"талант".
16:18
sergant-ozr
Судья подлиза . Луческу плакун. Дай им всем бог здоровья. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!
16:17
Cheremis57
Gogy Москвич Еськов поудалял лучших у уральцев перед матчем со Спамом... 15:57 ======== Гоги, ты прав на все 100! А такой "Урал" забрал бы очки у Спама!! Достал уже этот судейский беспредел!!! Футболисты "Зенита" выиграли с помощью продажного судейки!!!! Позор!!!!!
16:17
dv2205
судья все правильно сделал - а Рома рискует и кубок пропустить -- если загнобят судью то это уже не футбол - нах когда общественники будут менять интерпретацию правил УЕФА
16:13
sergant-ozr
Орлов супер, в любой ситуации за Зенит, дай ему бог здоровья. А судьям дрын в жопу.
16:12
engaer
Да все вертуху видели! Рома - молодец!=)
16:11
alexpomor
22081983 НА........ ТАКОЙ ФУТБОЛ БАБЛО РУЛИТ! 16:05______ Любой футбол)))))
16:10
Ушастый
я не понимаю какие вообще вопросы могут быть, когда игрок урала прямой ногой шипами в голеностоп смольникова влетает, какой-бы мяч он до этого не сыграл, грубейший прыжок, за это и прямую красную могут дать, а желтая абсолютно бесспорна
16:06
22081983
НА........ ТАКОЙ ФУТБОЛ БАБЛО РУЛИТ!
16:05
marksan
Редко комментирую, но сегодня достали! Господи! Дожил старый дурак почти до 70 лет, смотришь это убоище под названием РФПЛ, хотя помнишь Бышовца на поле, когда Сабо и компания были на ЧМ... А что теперь? Бал правят деньги! Куплены все... Абсолютно! Прощай, русский футбол!
16:05
sapega81
Урал был лучше!!!
16:05
Малгин
пора принимать закон - против Зенита на поле должны выходить 9 игроков))
16:05
sergant-ozr
Новый стадион УРА!!!! Зенит гордись! Арбитра не забудь отблагодарить!!!!!!!! Привет судейскому корпусу. Позор.
16:04
футбол>2018
Представляю, что будет в Ростове????
16:04
sapega81
Урал был сильнее до удаления
16:03
Maradona10
ЕСЬКОВ ЛУЧШИЙ!!!! ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН.
16:01
Mark Krass
мдя......удалить троих это надо уметь....браво!
16:00
Alsenka
Жалко Рома не нарезал этому черту купленному,и был бы прав по справедливости человечьей, а не купленной мешками газовыми.
15:59
sapega81
коментатор з/п походу получает в Газпроме
15:59
sergant-ozr
Судейский корпус во главе с главным арбитром классно соснул у команды Зенит- зачёт Луческу наплакал победу на новом стадион. Позор судейству.
15:58
telez23
Самый лучший игрок у Зенита это судья, позорище.
15:58
sapega81
лучший игрок матча- еськов
15:58
Platinum1991
Павлюченко арбитра НЕ АТАКОВАЛ, а сказал, что он ошибся! Он сказал - Что вы делаете! Там не было нарушения! Куда вы смотрели??? Павлюченко не ругал и не оскорблял судью, а указал на его ошибку, а Еськов НИ ЗА ЧТО удаляет Павлюченко!
15:58
guy1984
не зря цыган просил чтобы московские арбитры судили зенит в питере
15:57
Dzaga
КАК ЖЕ ДОСТАЛ ЭТОТ ОРЛОВ!!! УБЕРИТЕ УЖЕ ЭТОГО ДЕДА С ТВ!!!!!
15:57
Gogy
Москвич Еськов поудалял лучших у уральцев перед матчем со Спамом...
15:57