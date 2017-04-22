Павлюченко удален за атаку арбитра в матче "Зенит" - "Урал"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко набросился на главного арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита". Инцидент произошел после удаления полузащитника Эрика Бикфалви за вторую желтую карточку за подкат против защитника петербургского клуба Игоря Смольникова.

Павлюченко сошелся с арбитром голова к голове, обращался к нему на повышенных тонах, выражая недовольство его решением. При этом от дальнейшего прямого контакта с судьей форварда "отрезали" его партнеры.

Таким образом, "Урал" остался на поле вдевятером. Павлюченко и Бикфалви пропустят матч 25-го тура со "Спартаком", который пройдет в Москве во вторник, 25 апреля. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"