Павел Яковлев: "Стимулирования со стороны "Спартака" и ЦСКА не было"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что стимулирования со стороны ЦСКА и "Спартака" не было, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что у красно-белых больше шансов стать чемпионом, чем у его конкурентов.

– С вами связывались из "Спартака" или ЦСКА. Было ли стимулирование?

– Нет, такого не было. (Смеется) Ну, надеюсь, не знаю. Нам надо свои задачи решать, очки набирать. Мы же ещё он обезопасили себя от вылета.

– "Спартак" уже чемпион?

– Посмотрим, в футболе все может быть. Думаю, с его графиком, он спокойно может стать чемпионом.