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Павел Комолов: "С "Зенитом" было намного труднее, чем со "Спартаком"

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Полузащитник "Амкара" Павел Комолов после поражения в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги от "Спартака" (0:1) подчеркнул, что пермяки должны были играть смелее.

– Обидно, что в конце матча упустили ничью?

– Конечно. Вдвойне обидно, что Глушаков попал, а у меня не получилось этого сделать. Могли увезти очко. Должны были смелее сыграть, не так глубоко садиться. Моментами это получалось. В прошлом году часто так делали – слишком прижимались. Нужно было лучше играть, чаще прессинговать.

– Почему этого не получилось? К 77-й минуте статистика владения мячом была 67 на 33 не в вашу пользу. В итоге за весь матчи ваша команда нанесла только три удара по воротам, лишь один из которых пришелся в створ.

– "Спартак" – классная команда. Много человек у них играет в центре поля. Номинальные хавбеки уходят в центр, нападающие оттягиваются. Они играют отлично.

– Это самая сложная команда из тех, с кем соперничали в первом круге?

– В Питере было намного труднее ("Амкар" проиграл со счетом 0:3. – Прим. "СЭ"). Это не значит, что "Зенит" сильнее, просто ощущения остались такие. Мы сейчас набрали лучшую форму, чем в Питере. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Веравалер

Вот причём здесь Зенит??? От Зенита им слаще вынимать? Или просто привычнее? Ну, пусть и к этому привыкают - тоже понравится...

20:46

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