Павел Колобков: "Спартак" вернул российским болельщикам веру в футбол"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что "Спартак" одержал заслуженную победу в чемпионате России. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

- Это заслуженная победа "Спартака", - цитирует ТАСС Колобкова. - Команда не просто обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов, а вернул российским болельщикам веру в футбол. С учетом того, что "Спартак" - это один из самых популярных клубов в России, то, безусловно, этот спортивный результат возродит интерес к футболу с новой силой.

"Спартак" – чемпион. Live!