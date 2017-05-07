21:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Павел Колобков: "Спартак" вернул российским болельщикам веру в футбол"

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что "Спартак" одержал заслуженную победу в чемпионате России. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

- Это заслуженная победа "Спартака", - цитирует ТАСС Колобкова. - Команда не просто обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов, а вернул российским болельщикам веру в футбол. С учетом того, что "Спартак" - это один из самых популярных клубов в России, то, безусловно, этот спортивный результат возродит интерес к футболу с новой силой.

"Спартак" – чемпион. Live!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4237987

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (5)
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mik1970

И такой у нас министр спорта? Он хоть за чемпионатом следит? Полная чушь! Такого плохого футбола уже давно не было! Спартак просто лучший из худших! Да, Мутко по сравнению с нынешним - просто гений!

22:01

Shora

Господин Колобков, иногда лучше жевать, чем говорить. А возрождение веры в российский футбол мы увидим в групповом турнире ближайшей Лиги Чемпионов. Вот там вера будет, так уж вера! Главное, чтобы СпаМ в одну группу с киприотами не попал...

22:00

irgen

смеяться грешно, когда такая команда становится "чемпионом"... Надо же такое "загнуть" - "вернул веру в футбол".

22:00

spetrov

Да бред какой-то пронес новый министр спорта. Впрочем, с самого начала вызывает сомнения.

21:53

SP2

В футбол??? То что делают с игроками соперников Комбаров и Глушаков называется футболом??? Раньше это называли костоломством...

21:35