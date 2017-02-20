11:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Паулу Феррейра: "Переход Ивановича в "Зенит"? Он заслужил быть счастливым"

0
0
0
0

Бывший защитник "Челси" Паулу Феррейра пожелал удачи своему бывшему партнеру по лондонскому клубу Браниславу Ивановичу в "Зените". Сербский защитник присоединился к сине-бело-голубым этой зимой и на данный момент провел один официальный матч - игру 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (0:2).

- Мне кажется, это был лучший момент для перехода, он хотел больше играть, а ему это не удавалось, - цитирует "Р-Спорт" Феррейру. - Нужно уважать его решение, поэтому мы просто желаем ему всего самого лучшего. Я говорил с ним и до, и после того, как он принял решение о переезде в Россию, так что я думаю, что он заслужил быть счастливым.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170220/1116614323.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ