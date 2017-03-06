Паулу Феррейра: "Иванович еще не сказал последнего слова в футболе"

Бывший защитник "Челси" и сборной Португалии Паулу Феррейра, принявший участие в традиционном турнире ветеранов футбола "Кубок легенд" в Москве, выразил уверенность в том, что перешедший из лондонского клуба в "Зенит" Бранислав Иванович еще не сказал последнего слова в футболе.

– Зимой в "Зенит" из "Челси" перешел ваш бывший одноклубник Бранислав Иванович. Удивил ли вас этот трансфер и какие перспективы вы видите у сербского защитника в России?

– Если он решился на этот переход – значит, посчитал, что так лучше для него, – приводят "Известия" слова Феррейры. – "Зенит" – большой клуб, поэтому понять выбор Бранислава можно. Тем более в России он уже играл. У Ивановича есть опыт выступлений здесь, ему не придется тратить много времени на адаптацию, и он знает, на какие условия соглашается. Бранислав – мой близкий товарищ, я общался с ним перед переходом в "Зенит" и, конечно, пожелал ему успехов в составе нового клуба. Уверен, у него все получится – Иванович еще не сказал последнего слова в футболе.