Паулу Барбоза: "Рекомендовал бы "Зениту" Жардима"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" отметил, что "Зениту" следовало бы обратить внимание на главного тренера "Монако" Леонарду Жардима. Также он выразил свое мнение о наставнике "Фиорентины" Паулу Соузе, которого сватают в петербургский клуб.

– Почему Соуза так часто меняет место работы?

– Потому что показывает не всегда удачные результаты. Могу назвать его великим футболистом для Португалии, это один из самых блестящих игроков своего поколения. Он выступал в топ-клубах Европы, добивался больших побед. Но как тренер он молод.

– Какие о нем отзывы в Италии?

– Лучшей характеристикой всегда являются результаты. Как выступает его "Фиорентина"?

– Идет в конце первой десятки.

– Ну и как вы думаете, это можно назвать хорошим результатом? Мне кажется, для "Фиорентины" нормальным был бы выход в еврокубки. Все, что ниже – это неудача.

– Критично вы настроены.

– Паузу Соуза мой соотечественник, и если бы его, как вы говорите, рассматривал не "Зенит", а другой российский клуб, я мог дать иную характеристику. Но в Питере топ– команда. У Соузы мало опыта в больших клубах, мало опыта в еврокубках. Из плюсов выделю блестящее игроцкое прошлое и работу под руководством сильнейших специалистов.

– Если не Соуза, кого могли бы рекомендовать “Зениту"?

– Леонарду Жардима, который сейчас возглавляет "Монако". Отличный тренер, может сделать блестящую работу, что уже и доказал во Франции. Это нужный питерцам уровень. Кстати, он моложе Паулу Соузы, но уже более опытен.

– Но вряд ли его можно переманить у "Монако".

– А это уже работа клуба и мы не знаем всех нюансов возможных переговоров. (Сергей ЕГОРОВ)

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