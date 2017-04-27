Паулу Барбоза: "Почему в "Зените" не смотрят на Слуцкого?"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" мог бы обратить внимание на экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. По его словам, не всегда следует искать себе тренера за границей.
– А почему в "Зените" не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы?
– Это вы о ком?
– Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела "Зенита" и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж.
– Но ведь "Зенит" никогда не выбирает российских тренеров.
– Ну и зря. (Сергей ЕГОРОВ)
Паулу Барбоза: "Паулу Соуза? А почему "Зенит" не позовет Слуцкого?"
serzheo
Патаму шта патамуууу шта, всех важнее и дороооооже, всех доверчивей и строооже, в эээтом мире добораааа)))___ И нельзя так издеваться над клубом и его болелами.
17:49
lordblack
Eritru........... какие 4 сильных клуба?! Спартак, ЦСКА, Ростов, Краснодар и судейская бригада?
17:40
Eritru
Я вот не пойму - а почему нельзя того же Курбана Бердыева пригласить, думаю в квалификации этого тренера и его способности работать с топ-клубом, ни один разумный человек спорить не будет. Опять же Азмуна он с собой приведёт (вместо того же Кокорина) и игру в защите однозначно наладит. Я болельщик Спартака со стажем, но мне не безразличны интересы страны - думаю нам нужно три-четыре реально сильных клуба (на ближайшие годы вижу в их числе Зенит, ЦСКА, Краснодар и ЦСКА), которые смогли бы успешно и стабильно играть в Лиге Чемпионов, а для этого надо сосредоточить в них лучших тренеров и игроков, как бы это было не обидно остальным болелам...
17:34
grroznyi85
Лучше уж Кононова тогда
17:28
sarkis1957
Большей глупости и придумать невозможно!
17:18