Паулу Барбоза: "Почему в "Зените" не смотрят на Слуцкого?"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" мог бы обратить внимание на экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. По его словам, не всегда следует искать себе тренера за границей.

– А почему в "Зените" не смотрят на хорошего российского тренера, который сейчас к тому же без работы?

– Это вы о ком?

– Я, конечно, не имею права вмешиваться в дела "Зенита" и любого другого клуба, но мне кажется, когда есть хороший компетентный российский тренер, то логично задать вопрос – почему он не работает на своем рынке? Это для меня загадка! Слуцкий показал хороший уровень, у него большой стаж.

– Но ведь "Зенит" никогда не выбирает российских тренеров.

– Ну и зря. (Сергей ЕГОРОВ)

Паулу Барбоза: "Паулу Соуза? А почему "Зенит" не позовет Слуцкого?"