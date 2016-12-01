Паскуато устроил Mannequin Challenge после гола в ворота "Спартака"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато нестандартно отметил собственный гол в ворота "Спартака" в матче 16-го тура премьер-лиги. Итальянец добил мяч в сетку после собственного удара головой, отбитого Артемом Ребровым, отбежал в сторону и замер. Партнеры поняли, что форвард хочет устроить на поле Mannequin Challenge, и присоединились к нему.

Напомним, цель глобального флешмоба Mannequin Challenge – замереть на несколько секунд в одном положении, наподобие манекена.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"