19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Паскуато довел счет в матче со "Спартаком" до разгромного

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Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 59-й минуте воспитанник "Ювентуса" удачно сыграл на добивании после собственного удара головой, отраженного Артемом Ребровым. Счет в поединке стал 3:0 в пользу самарцев.

Напомним, что итальянец заработал спорный пенальти, с которого был открыт счет.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Верю в Крылья

А голы были на любой вкус.....

20:27

oleg_Spb

4:0, да что ж такое, я начинаю болеть за поросят...

19:38

Dexty_07

Крылья - это космос Спартака! Спасибо за праздник!

19:38

kaduly

Действительно судейский произвол

19:36

ozin05

позор. как так можно играть

19:34

oleg_Spb

Это Паскуато и Молло очень в народной команде играть хотят, стараются, показывают товар лицом:))) Не грустите, поросята, это -футбол...:)))

19:33

shpasic

блин, опять результативная судейская ошибка!

19:32

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