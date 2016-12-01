Паскуато довел счет в матче со "Спартаком" до разгромного

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 59-й минуте воспитанник "Ювентуса" удачно сыграл на добивании после собственного удара головой, отраженного Артемом Ребровым. Счет в поединке стал 3:0 в пользу самарцев.
Напомним, что итальянец заработал спорный пенальти, с которого был открыт счет.
Верю в Крылья
А голы были на любой вкус.....
20:27
oleg_Spb
4:0, да что ж такое, я начинаю болеть за поросят...
19:38
Dexty_07
Крылья - это космос Спартака! Спасибо за праздник!
19:38
kaduly
Действительно судейский произвол
19:36
ozin05
позор. как так можно играть
19:34
oleg_Spb
Это Паскуато и Молло очень в народной команде играть хотят, стараются, показывают товар лицом:))) Не грустите, поросята, это -футбол...:)))
19:33
shpasic
блин, опять результативная судейская ошибка!
19:32