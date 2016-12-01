Паскуато довел счет в матче со "Спартаком" до разгромного

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 59-й минуте воспитанник "Ювентуса" удачно сыграл на добивании после собственного удара головой, отраженного Артемом Ребровым. Счет в поединке стал 3:0 в пользу самарцев.

Напомним, что итальянец заработал спорный пенальти, с которого был открыт счет.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"