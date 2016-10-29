Ответный гол ЦСКА: за армейцев сыграли Комбаров и Ещенко

Точному удару армейца Карлуша Страндберга в матче 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА предшествовала цепь ошибок спартаковской обороны.

Сначала неуклюже сыграл, прерывая проникающий пас, Дмитрий Комбаров. Затем Денис Глушаков проиграл верховую борьбу на подборе. В следующем эпизоде Комбаров позволил Алексею Ионову влегкую, как на тренировке, обыграть себя в штрафной. Наконец, в момент подачи Ионова потерял позицию Андрей Ещенко и не смог помешать Страндбергу нанести удар головой в упор. Артем Ребров в этой ситуации сделал все, что мог, но был бессилен. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА