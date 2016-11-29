Открытие тренировочной базы "Спартака" запланировано на первый квартал 2017 года

Тренировочную базу "Спартака" с шестью открытыми полями планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко. База расположится на Волоколамском шоссе рядом с "Открытие Ареной".
- Застройщик известил нас об окончании строительства и сейчас специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию, - пояснил Антосенко.
Инфраструктура базы будет включать также одноэтажное здание площадью 2,8 тысячи кв. м. В подземном этаже разместятся помещения для хранения оборудования и специальной техники по уходу за футбольными полями. В надземной части - главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты.
lordblack
Честь и хвала Леониду Федуну! Академия, стадион, теперь база. Должен Спартак его отблагодарить Лигой чемпионов в следующем году.
14:13
lordblack
passerby, бомжам не понять, что можно жить дома.
14:12
passerby
Разбанен досрочно а жить они на улице будут? как свиньи?) 13:27 ++++ Нормальные спортсмены приезжают на базу тренироваться ( переоделся, помылся, восстановительные процедуры и т.д) - для этого, как я понял, все есть - а жить, так нормальные люди живут дома...
13:59
Разбанен досрочно
а жить они на улице будут? как свиньи?)
13:27
В наших цветах нет голубого!
Спартак уже и базу достраивает на частные деньги, а вонючие все никак не распилят свой сортир, с батутом вместо поля)))
13:25
RW.irk
Странная какая-то база. Куча полей и одноэтажная халупа)) А номера где? Отдыхать-то где будут?....
13:24
maximum080
а Тарасовку куда
13:24