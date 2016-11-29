13:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Открытие тренировочной базы "Спартака" запланировано на первый квартал 2017 года

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Тренировочную базу "Спартака" с шестью открытыми полями планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко. База расположится на Волоколамском шоссе рядом с "Открытие Ареной". 

- Застройщик известил нас об окончании строительства и сейчас специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию, - пояснил Антосенко.

Инфраструктура базы будет включать также одноэтажное здание площадью 2,8 тысячи кв. м. В подземном этаже разместятся помещения для хранения оборудования и специальной техники по уходу за футбольными полями. В надземной части - главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3822331

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КОММЕНТАРИИ (6)
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lordblack

Честь и хвала Леониду Федуну! Академия, стадион, теперь база. Должен Спартак его отблагодарить Лигой чемпионов в следующем году.

14:13

lordblack

passerby, бомжам не понять, что можно жить дома.

14:12

passerby

Разбанен досрочно а жить они на улице будут? как свиньи?) 13:27 ++++ Нормальные спортсмены приезжают на базу тренироваться ( переоделся, помылся, восстановительные процедуры и т.д) - для этого, как я понял, все есть - а жить, так нормальные люди живут дома...

13:59

Разбанен досрочно

а жить они на улице будут? как свиньи?)

13:27

В наших цветах нет голубого!

Спартак уже и базу достраивает на частные деньги, а вонючие все никак не распилят свой сортир, с батутом вместо поля)))

13:25

RW.irk

Странная какая-то база. Куча полей и одноэтажная халупа)) А номера где? Отдыхать-то где будут?....

13:24

maximum080

а Тарасовку куда

13:24

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