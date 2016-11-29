Открытие тренировочной базы "Спартака" запланировано на первый квартал 2017 года

Тренировочную базу "Спартака" с шестью открытыми полями планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко. База расположится на Волоколамском шоссе рядом с "Открытие Ареной".

- Застройщик известил нас об окончании строительства и сейчас специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию, - пояснил Антосенко.

Инфраструктура базы будет включать также одноэтажное здание площадью 2,8 тысячи кв. м. В подземном этаже разместятся помещения для хранения оборудования и специальной техники по уходу за футбольными полями. В надземной части - главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты.