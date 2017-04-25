Отец Промеса: "Квинси сегодня забьет два мяча"

Отец нападающего "Спартака" Квинси Промеса поделился с "СЭ" ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом" и сделал прогноз на концовку чемпионата.
- Думаю, сегодня Квинси забьет дважды, - сказал отец игрока.
- То есть "Спартак" выиграет?
- Да.
- Вы уверены?
- Они должны.
- А чемпионом "Спартак" станет?
- Считаю, что да.
- А что можете сказать по поводу будущего Квинси?
- Об этом в другой раз. (Ярослав СУСОВ)
"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало матча - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
marksan
А деда Промеса Спартак ещё не привёз?
18:54
Jean4
Хахах, весьма оптимистично, а что в Ростове то парочку не забил? =)
18:52
цска 19781978
А что не пять?
18:47