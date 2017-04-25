Отец Промеса: "Квинси сегодня забьет два мяча"

Отец нападающего "Спартака" Квинси Промеса поделился с "СЭ" ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом" и сделал прогноз на концовку чемпионата.

- Думаю, сегодня Квинси забьет дважды, - сказал отец игрока.

- То есть "Спартак" выиграет?

- Да.

- Вы уверены?

- Они должны.

- А чемпионом "Спартак" станет?

- Считаю, что да.

- А что можете сказать по поводу будущего Квинси?

- Об этом в другой раз. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало матча - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.