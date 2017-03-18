22:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Отчет о дерби на сайте "Спартака": "Судьи решили не давать пенальти в нашу пользу"

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Пресс-служба "Спартака" после гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) выразила мнение, что главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота хозяев. Речь идет о падении нападающего Зе Луиша в штрафной площади соперника в первом тайме.

"В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист "Локомотива" откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары", – говорится в репортаже о матче.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше премьер-лиги "Спартак" ни разу не бил пенальти.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100981/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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SP2

Шо и эти судьи не устраивают? Тогда надо снова менять! ))

23:04

merniloskut

Таки бамжы (заведующий по газу) - наобещали девачкам по тридцадке за ночь, в смысле на нос, - за победу над ФКСМ! К сожалению всех сторон случилась ничья... Таки почём это обойдётся государственному бюджету из которого черпают бабки бамжы?

23:03

RedMack2

Карпина всё вспоминаю - вот он реально ныл!))) Судейство, заговоры и тд и тп. Зато сейчас ни слова про весь этот беспредел, типа всё нормально, улыбается...

23:03

Mark Krass

Фантазёр, ты меня называлааааа......))

23:02

rashlim

Не надо превращаться в бомжей. Не дают, и черт с ними.

23:00

RedMack2

Не) Нам-то чего ныть? Ничегож не изменится. Вот Луческу иное дело - поплакал после Амкара, а завтра Миллер денежку заплатит, и будет зенит бить пенальти. Просто так надо...

22:56

merniloskut

Совершенно реальный пеналь и опять в СМИ ни гу, гу, а в Свистке признают и скажут, - дескать поделать уже не чего... П...сы!!! 3 раза!!!

22:55

Бен Ричардс

Не плачьте, не пожалеют. Вы же знаете, что в жизни все уравновешено и если кому-то плохо, значит кому-то очень хорошо. Вот и "Спартаку" не дают бить пенальти, зато их часто бьют другие: "Зенит", "Локомотив".

22:45

майор99

Молодцы, чо...Осталось 10 матчей и 10 (минимум) неназначенных пенальти...жальтесь дальше...интересно, сколько воя будет после матчей с ЦСКА, Зенитом, Ростовом?

22:44

regiment

Спартак не ной! И хватит говорить про судей! Чемпионами и так станете

22:40

баламошка

Молодцы! Надо ныть до победного!)

22:15

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