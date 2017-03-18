Отчет о дерби на сайте "Спартака": "Судьи решили не давать пенальти в нашу пользу"

Пресс-служба "Спартака" после гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) выразила мнение, что главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота хозяев. Речь идет о падении нападающего Зе Луиша в штрафной площади соперника в первом тайме.
"В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист "Локомотива" откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары", – говорится в репортаже о матче.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше премьер-лиги "Спартак" ни разу не бил пенальти.
SP2
Шо и эти судьи не устраивают? Тогда надо снова менять! ))
23:04
merniloskut
Таки бамжы (заведующий по газу) - наобещали девачкам по тридцадке за ночь, в смысле на нос, - за победу над ФКСМ! К сожалению всех сторон случилась ничья... Таки почём это обойдётся государственному бюджету из которого черпают бабки бамжы?
23:03
RedMack2
Карпина всё вспоминаю - вот он реально ныл!))) Судейство, заговоры и тд и тп. Зато сейчас ни слова про весь этот беспредел, типа всё нормально, улыбается...
23:03
Mark Krass
Фантазёр, ты меня называлааааа......))
23:02
rashlim
Не надо превращаться в бомжей. Не дают, и черт с ними.
23:00
RedMack2
Не) Нам-то чего ныть? Ничегож не изменится. Вот Луческу иное дело - поплакал после Амкара, а завтра Миллер денежку заплатит, и будет зенит бить пенальти. Просто так надо...
22:56
merniloskut
Совершенно реальный пеналь и опять в СМИ ни гу, гу, а в Свистке признают и скажут, - дескать поделать уже не чего... П...сы!!! 3 раза!!!
22:55
Бен Ричардс
Не плачьте, не пожалеют. Вы же знаете, что в жизни все уравновешено и если кому-то плохо, значит кому-то очень хорошо. Вот и "Спартаку" не дают бить пенальти, зато их часто бьют другие: "Зенит", "Локомотив".
22:45
майор99
Молодцы, чо...Осталось 10 матчей и 10 (минимум) неназначенных пенальти...жальтесь дальше...интересно, сколько воя будет после матчей с ЦСКА, Зенитом, Ростовом?
22:44
regiment
Спартак не ной! И хватит говорить про судей! Чемпионами и так станете
22:40
баламошка
Молодцы! Надо ныть до победного!)
22:15