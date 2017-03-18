Отчет о дерби на сайте "Спартака": "Судьи решили не давать пенальти в нашу пользу"

Пресс-служба "Спартака" после гостевого матча 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) выразила мнение, что главный арбитр встречи Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота хозяев. Речь идет о падении нападающего Зе Луиша в штрафной площади соперника в первом тайме.

"В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист "Локомотива" откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары", – говорится в репортаже о матче.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше премьер-лиги "Спартак" ни разу не бил пенальти.