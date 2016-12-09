Орлов - про поражение от АЗ: "Как игроки "Зенита" могли пятиться назад?"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что не удивлен поражением "Зенита" от АЗ в заключительном матче группового турнира Лиги Европы. По словам журналиста, прослеживается тенденция.

– Ожидали другой игры от "Зенита" против АЗ или брали во внимание чемоданное настроение?

– Кстати, у "Зенита" это четвертое поражение за четыре года в последнем матче года европейского футбольного турнира. В прошлом году был "Генк" – 1:2, до этого "Монако" – 0:2, три года назад "Аустрия". Там вообще был разгром – 1:4.

– Выходит, это уже тенденция?

– Да. Трудно игрокам в декабре. Видно, что они уже подустали. Иначе как объяснить то, что они так легко давали голландцам пробить с любых дистанций? Ведь в идеале и защитники, и опорники должны блокировать "выстрелы". Ведь как забили третий мяч Лодыгину? Конечно, вратарь должен был выручать. Он же промахнулся рукой, не рассчитал. Так? Но, с другой стороны, как же зенитовец позволил игроку АЗ так ударить?! Гости все время пятились назад. Ну как так можно? Спасайте свои ворота, своего вратаря. Концентрация утрачена на фоне физической усталости.

– При этом питерцы могли и спасти матч.

– Однозначно, по своему мастерству игроки АЗ уступают "Зениту". Дома-то команда Луческу их просто разорвала. И вчера, даже уступая, гости забили два гола и могли еще. Зато хозяева за счет стремления, желания, настроя и, конечно, в связи с ошибками питерцев взяли три очка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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