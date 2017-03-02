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Олег Шатов: "С Мирчей Луческу у меня рабочие отношения"

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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в преддверии возобновления чемпионата России подчеркнул, что у него нет конфликта с главным тренером команды Мирчей Луческу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Ранее агент хавбека Кахор Муминов сообщил, что специалист не поздоровался с игроком, когда он вернулся на базу команды после операции.

 
Наставник "Ромы" и бывший главный тренер "Зенита" Лучано СПАЛЛЕТТИ с Кахором МУМИНОВЫМ (справа).Кахор Муминов: "Игнашевич готов был уйти. Но в ЦСКА поменялся тренер"

- Вас отправили общаться с прессой из-за интервью вашего агента? - вопрос Шатову.

- Нет.

- Как себя чувствуете? Какая атмосфера в команде?

- Чувствую себя спокойно. Рабочий режим. Ничего страшного. Здоровье у меня нормальное. Тренируюсь полноценно.

- Какие у вас отношения с Мирчей Луческу?

- Сами все видите. Тренер подошел, пожал мне руку. Рабочие отношения.

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Материалы REN-TV

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