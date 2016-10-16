Олег Шатов: "Приятно забить в родном Екатеринбурге"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после победы в гостевом матче 10-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) заявил, что рад забить в родном городе. Хавбек посетовал, что питерцы не смогли продемонстрировать уверенную игру во втором тайме.

– Всегда приятно возвращаться в родной город, где я рос, где прошел становление как футболист, – сказал Шатов. – Правда уже много времени прошло и воды утекло. Но все равно было приятно забить в Екатеринбурге. Однако самое главное – мы добились тяжелой победы в тяжелом матче и не позволили оторваться соперникам по турнирной таблице.

Провели неплохой первый тайм, а вот второй оставлял желать лучшего. Но после игр за сборную всегда не просто всем собраться. У многих ребят были сложные перелеты, не простые игры. В прошлом году как раз после игр сборных потеряли много очков. Хорошо, что сейчас выиграли! (Сергей ЦИММЕРМАН)