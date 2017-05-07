Олег Шатов: "Напишите, что поле не очень"

Проходя через микст-зону, полузащитник "Зенита" Олег Шатов пожаловался на газон "Арены Санкт-Петербург" после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России. Напомним, что благодаря поражению петербургского клуба "Спартак" досрочно стал чемпионом России.

– Напишите, что поле не очень – сказал полузащитник.

Других комментариев по игре Шатов не дал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"