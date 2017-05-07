21:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Шатов: "Напишите, что поле не очень"

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Проходя через микст-зону, полузащитник "Зенита" Олег Шатов пожаловался на газон "Арены Санкт-Петербург" после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России. Напомним, что благодаря поражению петербургского клуба "Спартак" досрочно стал чемпионом России.

– Напишите, что поле не очень – сказал полузащитник.

Других комментариев по игре Шатов не дал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Tribunal Z

От Шатова мячик отскакивал как от дерева, передачи запарывал! Зачем Луческу его вообще выпустил? Что Мака нет или Кержакова? Похоже что у Луческу больше влияет взгляд на симпатию к игроку, а не его в данный момент готовность и качества

22:02

соль

полю же показали ж/к когда Шатоа споткнулся, хотя в пртоколе игры будет значиться игрок Терека

21:50

bvb1987

напишите что чатов днище

21:50

van der sar

Ты чего, Олег,разве такое можно писать?! Это не патриотично! Так мы докатимся до того, что начнём писать, что и руководство страны у нас не очень. А оно у нас очень,и даже очень очень.

21:48

БорщисалО

Хорошая шутка!

21:43

serrrega

что-то в этом высказывании Шатова от знаменитого танцора.

21:42

SP2

Да в общем-то и Шатов не особо "очень". По мячу не попасть, в дальний угол ворот тоже. Игрок сборной...

21:40

foreverCSKAforever

Этот комментарий обеспечил Шатову очередное попадание в символическую сборную тура.

21:39