Олег Шатов: "Напишите, что поле не очень"

Проходя через микст-зону, полузащитник "Зенита" Олег Шатов пожаловался на газон "Арены Санкт-Петербург" после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России. Напомним, что благодаря поражению петербургского клуба "Спартак" досрочно стал чемпионом России.
– Напишите, что поле не очень – сказал полузащитник.
Других комментариев по игре Шатов не дал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Tribunal Z
От Шатова мячик отскакивал как от дерева, передачи запарывал! Зачем Луческу его вообще выпустил? Что Мака нет или Кержакова? Похоже что у Луческу больше влияет взгляд на симпатию к игроку, а не его в данный момент готовность и качества
22:02
соль
полю же показали ж/к когда Шатоа споткнулся, хотя в пртоколе игры будет значиться игрок Терека
21:50
bvb1987
напишите что чатов днище
21:50
van der sar
Ты чего, Олег,разве такое можно писать?! Это не патриотично! Так мы докатимся до того, что начнём писать, что и руководство страны у нас не очень. А оно у нас очень,и даже очень очень.
21:48
БорщисалО
Хорошая шутка!
21:43
serrrega
что-то в этом высказывании Шатова от знаменитого танцора.
21:42
SP2
Да в общем-то и Шатов не особо "очень". По мячу не попасть, в дальний угол ворот тоже. Игрок сборной...
21:40
foreverCSKAforever
Этот комментарий обеспечил Шатову очередное попадание в символическую сборную тура.
21:39