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Олег Самсонов: "Артрит Файзулина? Это неправда"

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Один из лучших друзей полузащитника "Зенита" Виктор Файзулин Олег Самсонов в интервью "СЭ" рассказал о восстановлении хавбека. Он отметил, что игрок питерского клуба не думает о завершении карьеры.

 
Последний раз Виктор ФАЙЗУЛИН выходил на поле в сентябре 2015 года.Почему Виктор Файзулин уже более года не играет в футбол

Андрей Аршавин недавно сказал: "Файзулин два года не играет из-за того, что в Находке ему делали операцию, и до конца он недотренировал ногу. Колено не полностью выгибалось, однако выявилось это только через 10 лет. В итоге заработал себе артрит". Версия верна?

– Это неправда. Не думаю, что Андрей хотел что-то сказать плохое.

– Врач сборной России Эдуард Безуглов считает так: "У него артроз. Но не играет из-за болей в коленном суставе и отека, который возникает. Причин тут может быть очень много и не всегда это артроз. Я знаю, в чем причина, но об этом должен говорить сам игрок или врачи "Зенита".

– Согласен с этим мнением. И с тем, что если Виктор посчитает нужным, то сам расскажет об этом. А что было раньше, вспоминать не стоит. Лучше смотреть в будущее с оптимизмом.

– Вы же с Файзулиным партнеры по бизнесу. Сейчас Виктор уделяет проекту больше времени?

– Зря так думаете. Витя тратит все свое время на футбол – восстановление, реабилитацию.

– Выходит, о послефутбольной жизни говорить преждевременно?

– Именно. Виктор обязательно вернется на поле.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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freak

Официально заявляю: артрит Файзулина это неправда! Кто-то распространяет заведомо лживую информацию! На самом деле у него артроз!...

22:42

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