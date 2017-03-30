Олег Романцев: "Ждал, когда Титов попросится за границу"

Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба.

– Но Кубок-2003, последний трофей "Спартака" на сегодняшний день, помните ведь? Вскоре после его выигрыша вы и покинули пост главного тренера...

– Да. "Ростов" тогда выглядел очень прилично, но мы все-таки были посильней. И одного гола Титова для победы хватило.

– Вы вспомнили про Титова. Действительно был момент, когда его приглашала "Бавария"?

– Конечно. И я ждал, когда Егор подойдет ко мне и попросится за границу. Но он этого не сделал. А самому подходить и говорить лучшему своему игроку: "Уходи в "Баварию"… Зачем мне рубить сук, на котором сижу?

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