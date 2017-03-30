Олег Романцев: "Ждал, когда Титов попросится за границу"

Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба.
– Но Кубок-2003, последний трофей "Спартака" на сегодняшний день, помните ведь? Вскоре после его выигрыша вы и покинули пост главного тренера...
– Да. "Ростов" тогда выглядел очень прилично, но мы все-таки были посильней. И одного гола Титова для победы хватило.
– Вы вспомнили про Титова. Действительно был момент, когда его приглашала "Бавария"?
– Конечно. И я ждал, когда Егор подойдет ко мне и попросится за границу. Но он этого не сделал. А самому подходить и говорить лучшему своему игроку: "Уходи в "Баварию"… Зачем мне рубить сук, на котором сижу?
Ботаникум
shms ---- Печальная история, ибо Тито так и не поиграл за рубежом, не получил другого опыта. А уж поведение руководства "Спартака" ЭГОИСТИЧНО, попахивает смесью КРЕПОСТНИЧЕСТВА и СОВКА! Если это ПРАВДА, то ОИРу и впрямь лучше отмалчиваться, а не бухтеть.
19:07
shms
В 2000 году Титовым всерьёз заинтересовалась мюнхенская «Бавария». В один из визитов в Москву президента «Баварии» Франца Беккенбауэра кандидатуру Титова ему предложил председатель совета директоров фирмы «Совинтерспорт» Анатолий Коршунов. Через своего агента Владимира Абрамова «Бавария» попыталась предварительно узнать, на какие деньги рассчитывает обладатель трансфера — клуб «Спартак». Президент и главный тренер Олег Романцев и вице-президент Григорий Есауленко назвали цифру: 20 миллионов долларов — сумму, как уточняет А. Коршунов, по тем временам «сумасшедшую». Реакция Беккенбауэра была: «За двадцать миллионов мы купим трёх хороших игроков». По мнению Беккенбауэра, Титов вполне подходил под схему «Баварии», но не стоил таких денег. В итоге «Бавария» сформулировала окончательный ответ: готовы заплатить от 8 до 10 миллионов. Самому игроку причиталась бы ежегодная зарплата в размере около 1 миллиона долларов — это было почти в три раза больше, чем в «Спартаке», где ему могли дать порядка 350 тысяч долларов в год. О прошедших переговорах руководители «Спартака» Титова не проинформировали. Они не хотели, чтобы Титов уезжал, так как на нём держалась вся игра команды.
18:40
stronger
Всё меньше и меньше уважения испытываю к Романцеву... Лучше бы помалкивал, чем болтать языком...
18:04