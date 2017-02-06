Олег Романцев: "Уверен, что Глушаков способен еще прибавить"

В пятницу в гостях у "СЭ" побывал самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев. Он выразил мнение, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков способен прибавить в этом сезоне.

– Преображение Глушакова вас впечатлило?

– Денис большой молодец. Желаю ему как минимум не сбавлять. Хотя уверен, что он еще способен прибавить.

– Многие отмечают, что его преобразила капитанская повязка.

– Вполне возможно. Когда я игроком выводил команду на поле, то понимал, что мне оказано огромное доверие и просто не имею права подвести ребят. А когда стал тренером, игроки доверяли Виктору Онопко и полностью его поддерживали. Капитанов выбирали закрытым голосованием.

Полностью интервью Романцева