Олег Романцев: "Уфе" в матче со "Спартаком" не хватило футболиста по фамилии Семак"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые закономерно обыграли "Уфу" (3:1) в матче 22-го тура чемпионата России. По его словам, уфимской команде не хватило такого лидера, каким был на поле ее главный тренер Сергей Семак.

– То, что "Спартак" во втором тайме действовал по счету, оправданно?

– Вне всякого сомнения. Тем более что из-за травм поле покинули Адриану и Зе Луиш. Уверен, что любой другой клуб действовал бы точно так же.

– Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?

– Конечно. Тем более" "Спартак" столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с "Уфой" москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков "Зенитом" во встрече с "Анжи".

– Третий гол Мельгарехо подтвердил логичность победы спартаковцев?

– Все по игре. "Спартак" был мощнее, мобильнее, точнее в выполнении установки.

– А чего не хватило "Уфе"?

– Футболиста по фамилии Семак, который бы взял на себя роль лидера. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева