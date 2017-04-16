Олег Романцев: "Спартак" может стать чемпионом"

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев после победы "Спартака" в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1) в беседе с обозревателем "СЭ" Александром ЛЬВОВЫМ отметил, что питерцы смогли навязать борьбу сопернику. Бывший наставник красно-белых добавил, что команда может рассчитывать на чемпионство. За 7 туров до финиша красно-белые опережают идущий вторым ЦСКА на 10 очков, а оставшийся третьим "Зенит" – на 11.

– Как я и думал, чуда не произошло, – сказал Романцев. – Хотя, на каком-то этапе "Зенит" вроде бы нашел ту игру, с которой можно побеждать. От части в этом помог Шатов, который не всегда был точен, но очень активе. Питер прибавил в движении. Плюс, конечно, здорово сыграл Дзюба, который в сложнейшей ситуации принял мяч и сравнял счет. Но и в этот момент я продолжал верить, что "Спартак" победу не упустит, хотя у "Зенита" была серия опасных атак.

Порадовало то, что спартаковские россияне выглядели сильнее питерских легионеров. Это я не к тому, что не люблю иностранцев, а просто иногда реалии игры опровергают стереотипы. Очень удачно вышел Самедов, который в начале допустил несколько ошибок, но его гол и давление на фланги, сыграли свою роль. Очень хорош Промес – цеплялся за мяч, уходил глубоко в оборону и 90 минут продавливал защиту "Зенита". Говорю это от души, потому что не очень люблю выделять кого-то из футболистов. "Спартак" победил командной игрой.

Финишная прямая позолотилась, пусть и говорят про везение. Но, по тому, как команда выглядела в предсезонных матчах, не хочу выступать в роле провидца, "Спартак" может стать чемпионом.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"