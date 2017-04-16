Олег Романцев: "Спартак" - команда, а в "Зените" - каждый сам за себя"

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев в перерыве матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" в беседе с обозревателем "СЭ" Александром ЛЬВОВЫМ высоко оценил игру красно-белых. По его словам, команда Массимо Карреры превосходит соперника.

– Первый тайм полностью за "Спартаком", который выглядит мощнее и по игре, и по составу, – сказал Романцев. Не пойму, что делают на поле Данни и Кокорин. С такой игрой я бы, честно, в свою команду их бы не пригласил. А вот Промес с Глушаковым смотрятся, ведут за собой, обостряют. Если бы не вратарь Лунев, "Зенит" ушел бы в раздевалку совсем разбитым.

Честно говоря, не представляю, за счет чего "Зенит" может добиться хотя бы ничьей. Сейчас многое зависит от того, какие замены сделает Луческу. В "Спартаке" все очевидно – высочайшая дисциплина, скоростные атаки, прессинг.

Гол Промеса – результат классной атаки! Что касается сомнений об офсайде, то это исключено, поскольку передача Глушакова была сделана в касание. "Спартак" выглядит командой. А в "Зените" – каждый за себя.

Даже в отсутствии двух нападающих Зе Луиша и Луиза Адриану, "Спартак", который выбрал тактику игры вторым темпом, за счет усилий Зобнина и Джано, а также выдвинутого вперед Промеса, в первые пять минут растерзал оборону "Зенита".

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"