Олег Романцев: "Самедов не вписывается в схему "Спартака" с двумя нападающими"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев после матча 22-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) отметил, что его не удивил тот факт, что главный тренер команды Массимо Каррера сменил победный состав. По его словам, все зависит от конкретного соперника, а некоторые игроки могут не вписываться в тактические построения.

– В отличие от встречи с "Оренбургом" на матч с "Уфой" с первых минут вышли Джикия, Таски, Глушаков, Зе Луиш, хотя обычно победный состав не меняют. А вы в свое время этому старому правилу следовали?

– Нет. И только потому, что прежде всего принимал во внимание два обстоятельства: игровые особенности очередного соперника и то, как выглядели мои ребята, готовясь к матчу. Ну и, конечно, учитывалось состояние их здоровья. Здесь последнее слово было за врачом Васильковым. Похоже, что на сей раз этим руководствовался и нынешний тренер "Спартака". И, как выяснилось, не ошибся.

– Отсутствие Самедова не удивило?

– Возможно, это произошло потому, что в схему с двумя форвардами, Адриану и Зе Луишем, которую москвичи выбрали на встречу с "Уфой", Александр не вписывался. Такое бывает. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева