Олег Романцев: "Переход Самедова в "Спартак" - риск и для клуба, и для игрока"

Бывший главный тренер "Спартак" Олег Романцев отметил, что полузащитник "Локомотива" Александр Самедов, который в скором времени должен вернуться в красно-белый клуб, и сегодня сохранил настрой молодого футболиста. Именно при Романцеве в 2002 году Самедов дебютировал в "Спартаке" в матче против "Торпедо".

– Чем Самедов убедил вас, что стоит поставить его в стартовый состав?

– Прежде всего, желанием доказать, что достоин тренерского доверия: сгорал на тренировках, выкладывался от и до, не щадя себя шел в борьбу. А для меня всегда было главным то, как футболист ведет себя в повседневной работе. Кстати, этот настрой Самедов сумел сохранить и по сей день, что является одним из самых ценных его качеств.

– Но, наверное, кроме этого есть еще другие, позволявшие ему во всех командах становиться заметной фигурой?

– Безусловно. Александр всегда хорошо готов физически, обладает приличной скоростью, технически оснащен. И, несмотря на то, что в его дебютной встрече мы уступили торпедовцам, Самедов меня не разочаровал.

– Как, думаю, и остальных ваших коллег, с кем Самедову доводилось потом поработать. Тем не менее, перед паузой в чемпионате, приходилось слышать, что капитан "Локомотива" иногда ярче выглядел в национальной команде, чем в клубе.

– Что ж, такое случается.

– Быть может, у Самедова все зависело от уровня партнеров?

– Такое вполне можно допустить. А потом, не следует забывать, что мотивация в сборной обычно гораздо выше. И это порой дает возможность футболисту открыть в себе то, о чем он раньше и сам не подозревал. Вспомните игру Панова на "Стад де Франс" против Франции.

– Но Панову тогда было 24, а Самедов решился на переход в "Спартак" в 33. Кто в данном случае больше рискует – футболист или клуб, приобретающий возрастного исполнителя?

– Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное. (Александр ЛЬВОВ)

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