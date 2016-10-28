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Олег Романцев: "Не буду общаться с Каррерой, пока не выучит русский"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что не умеет общаться с людьми, не уважающими его страну, информирует RT. Романцев не хочет разговаривать с действующим наставником красно-белых Массимо Каррерой через переводчика.

– Если бы у вас была возможность пообщаться с Массимо Каррерой, какой бы совет вы ему дали?

– Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика – ни за что. Как русский изучит – сам приду и пообщаюсь.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/328659-oleg-romancev-spartak-intervyu

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