Олег Романцев: "Игроки "Спартака" знали, что если завести разговор об окладе, то нужно будет искать другую команду"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что уход Дмитрия Аленичева с поста наставника красно-белых стал для него неприятным событием. Одной из причин отставки называют то, что игроки получали слишком высокие зарплаты. По словам специалиста, в его команде не могла возникнуть такая ситуация.

– Уход Аленичева из "Спартака" стал одним из неприятных событий 2016 года?

– Для меня – естественно. Я слежу за своими ребятами, желаю им только лучшего. Надеюсь, у Аленичева как у тренера все в жизни сложится хорошо.

– Титов в интервью "СЭ" отметил, что в команде не было семьи. И что из-за больших зарплат некоторые игроки стали считать себя великими.

– У меня таких проблем не было – зарплаты в "Спартаке" по меркам высшей лиги были ниже среднего. К тому же футболисты подсознательно чувствовали, что если завести со мной разговор об окладе, то нужно будет искать другую команду.

Но не могу сказать, что нынешние большие заработки – это плохо. Разве олимпийские чемпионы-1956 и победители первенства Европы-1960 не заслуживали серьезных денег? А ведь они после окончания карьеры остались у разбитого корыта... И не могу осуждать тех, кто сегодня выплачивает футболистам большие суммы. Разве что пожелаю игрокам не получать, а зарабатывать.