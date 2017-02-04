Олег Романцев: "Глушаков - большой молодец, желаю ему прибавлять"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что его впечатлио преображение капитана красно-белых Дениса Глушакова в этом сезоне. Специалист пожелал удачи ему, а также Артему Дзюбе, который стал капитаном "Зенита".

– Преображение Глушакова вас впечатлило?

– Денис большой молодец. Желаю ему как минимум не сбавлять, а может, и прибавить.

– Многие отмечают, что его вдохновила повязка. В "Зените" Луческу доверил ее Дзюбе, хотя тот в команде не так давно. Насколько для вас было важно, чтобы капитан ассоциировался с клубными традициями?

– Полтора года – вполне нормальный срок. Я тоже стал капитаном через полгода. Если Артема назначили, значит, тренер видит в нем лидерские качества. Чувствует, что у Дзюбы есть авторитет в коллективе. Надеюсь, с повязкой Артем заиграет еще лучше.