Олег Романцев: "Два нападающих в "Спартаке"? В свое время я мог поставить в атаку пятерых"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что его не удивляет присутствие двух форвардов на поле в матче 22-го тура против "Уфы" (3:1). По словам специалиста, в свое время он мог поставить на матч пятерых игроков атаки.

– Не показалось странным, что с "Оренбургом" "Спартак" начал с одним Адриану, а здесь на выезде решил усилить нападение вторым форвардом?

– Да какая разница, сколько футболистов будут представлять атаку. В свое время я мог поставить туда пятерых – Тихонова, Титова, Аленичева, Робсона, Ширко, хотя не все они были чистыми нападающими. И это не мешало нам побеждать. Тем более что сейчас в "Спартаке" могут остро сыграть впереди и Промес, и Зобнин, и Мельгарехо. Да и за Глушаковым нужен глаз да глаз.

– Наверное, уфимцы вспомнили об этом, когда капитан спартаковцев открывал счет?

– Здесь Денис должен сказать спасибо Адриану, сделавшему слева опасный прострел во вратарскую.

– И еще, наверное, голкиперу Беленову, отбившему мяч прямо на ногу хавбеку?

– У вратаря не было иного выхода. Если бы не Беленов, счет стал бы разгромным. Вспомните, как он выручал команду, когда в первом тайме парировал тяжелейший мяч от Промеса, а во втором – от Глушакова, Зобнина и Попова. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева