Олег Романцев: "Думаю, Каррера учитывал, что Промес и Самедов играют на одном фланге"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что полузащитник "Локомотива" Александр Самедов, который в скором времени должен вернуться в красно-белый клуб, нужен лидеру чемпионата, поскольку сохранил жажду борьбы. Романцев отметил, что место в составе "Спартака" найдется как россиянину, так и играющему на его позиции Квинси Промесу.

– На правом фланге, где обычно выступает Самедов, осенью выходил один из лидеров красно-белых Промес.

– Думаю, давая согласие на трансфер Самедова, главный тренер учел это обстоятельство. И тут возможны несколько вариантов. К примеру, голландец может быть переведен на позицию "под нападающим", где часто появляется, смещаясь в середину. Да и в передней линии он чувствует себя вполне уверенно. Быть может, Промес хочет сам перебраться туда с фланга и сменить амплуа. И тогда место в составе найдется обоим футболистам.

– Считаете ли вы, что "Спартак" делает разумный шаг, приобретая Самедова?

– Вполне. К тому же, уже говорил, что Александр сумел сохранить в себе жажду борьбы. А такие, как он, нынешнему "Спартаку" очень нужны. (Александр ЛЬВОВ)

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