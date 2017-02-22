18:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Лужный: "Луческу в "Зените" начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом"

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Бывший футболист сборной Украины Олег Лужный подчеркнул, что ему не нравятся человеческие качества главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. По его словам, специалист, ранее работавший в "Шахтере", постоянно жалуется на судейство.

- Мне Луческу не нравился как человек, а не как тренер, - приводит "Футбол 24" слова Лужного. - Он все время скулил: "нам пенальти ставят", "на нас судьи давят". Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры. В "Зените" тоже - начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с "Андерлехтом" судья нормально судил? (улыбается). А к "Шахтеру", как команде, я всегда относился и отношусь нормально.

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Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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free_man

Согласен с тобой, Олег!

18:38

А380726

Олега в кабаке что ли интервьюировали? Что за бессознательный поток слов :(

18:38

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