Олег Лужный: "Луческу в "Зените" начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом"

Бывший футболист сборной Украины Олег Лужный подчеркнул, что ему не нравятся человеческие качества главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. По его словам, специалист, ранее работавший в "Шахтере", постоянно жалуется на судейство.

- Мне Луческу не нравился как человек, а не как тренер, - приводит "Футбол 24" слова Лужного. - Он все время скулил: "нам пенальти ставят", "на нас судьи давят". Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры. В "Зените" тоже - начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с "Андерлехтом" судья нормально судил? (улыбается). А к "Шахтеру", как команде, я всегда относился и отношусь нормально.