Олег Кузьмин: "Вся страна, наверное, заждалась чемпионства "Спартака"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин, который является воспитанником "Спартака", в интервью "Реальному времени" поздравил красно-белых с завоеванием чемпионства. По его словам, вся страна заждалась победы спартаковцев в чемпионате России.

- Вы воспитанник "Спартака". С 1997 по 2000 год провели за основу всего матч. Не удалось закрепиться из-за большой конкуренции? Или череда легионеров помешала? - вопрос Кузьмину.

- Нет, таких легионеров еще не было. Была большая конкуренция. Если помните, в концовке 90-х "Спартак" всегда был на виду, практически всегда чемпион. Поэтому пробиться туда молодому футболисту было очень сложно.

- Вы до сих пор ассоциируете себя со "Спартаком" или давно все прошло? Красно-белым считаете себя в душе?

- Мы, воспитанники "Спартака", встречаемся каждый год зимой и проводим турнир среди выпускников 1978-1984 годов рождения. При общении всегда говорим, что все мы внутри остаемся красно-белыми. И, конечно, ощущаю себя спартаковцем. Все-таки футбольная школа дала дорогу в жизнь.

- А что думаете о долгожданном чемпионстве "Спартака"? 15 лет ждали фанаты. Следили за родной командой в этом сезоне?

- Ну за "Спартаком", как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про "Спартак"? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства "Спартака". Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом.