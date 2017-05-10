Олег Кузьмин: "Вся страна, наверное, заждалась чемпионства "Спартака"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин, который является воспитанником "Спартака", в интервью "Реальному времени" поздравил красно-белых с завоеванием чемпионства. По его словам, вся страна заждалась победы спартаковцев в чемпионате России.
- Вы воспитанник "Спартака". С 1997 по 2000 год провели за основу всего матч. Не удалось закрепиться из-за большой конкуренции? Или череда легионеров помешала? - вопрос Кузьмину.
- Нет, таких легионеров еще не было. Была большая конкуренция. Если помните, в концовке 90-х "Спартак" всегда был на виду, практически всегда чемпион. Поэтому пробиться туда молодому футболисту было очень сложно.
- Вы до сих пор ассоциируете себя со "Спартаком" или давно все прошло? Красно-белым считаете себя в душе?
- Мы, воспитанники "Спартака", встречаемся каждый год зимой и проводим турнир среди выпускников 1978-1984 годов рождения. При общении всегда говорим, что все мы внутри остаемся красно-белыми. И, конечно, ощущаю себя спартаковцем. Все-таки футбольная школа дала дорогу в жизнь.
- А что думаете о долгожданном чемпионстве "Спартака"? 15 лет ждали фанаты. Следили за родной командой в этом сезоне?
- Ну за "Спартаком", как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про "Спартак"? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства "Спартака". Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом.
Дополнительная информация
https://realnoevremya.ru/sports/64772-eksklyuzivnoe-intervyu-s-kapitanom-rubina
sawrtre
Как приятно что настоящие спартаковцы,где-бы не играли,всегда помнят свой родной клуб.а вы,ниже писавшие,завистливые упыри.
16:41
wedes
чего мелочиться - весь мир ждал.
16:37
баламошка
Особенно конебомжи ждали. И очень пристально следили за таймером, который показывал сколько секунд Спартак уже без титулов. Пора такие же таймеры для конебомжей запускать.
16:32
aech_63
Ещё один очередной бред от свинячьего выкормыша. наф-нафы не ВСЯ страна.
16:32
mik1970
Как же любят некоторые товарищи говорить за всю страну! Наверное, вместо того, чтобы играть в футбол, Кузьмин с утра до вечера проводил опросы в разных городах России???
16:31
vernon s
Страна скорее устала от заклинаний С=Э в течение нескольких лет.
15:57
serzheo
Ага, аж вспотели, ожидаючи. )))
15:52
DedSovetskoyArmiy
Мягко скажем, не вся.
15:49