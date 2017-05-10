15:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Кузьмин: "Вся страна, наверное, заждалась чемпионства "Спартака"

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Защитник "Рубина" Олег Кузьмин, который является воспитанником "Спартака", в интервью "Реальному времени" поздравил красно-белых с завоеванием чемпионства. По его словам, вся страна заждалась победы спартаковцев в чемпионате России.

 
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- Вы воспитанник "Спартака". С 1997 по 2000 год провели за основу всего матч. Не удалось закрепиться из-за большой конкуренции? Или череда легионеров помешала? - вопрос Кузьмину.

- Нет, таких легионеров еще не было. Была большая конкуренция. Если помните, в концовке 90-х "Спартак" всегда был на виду, практически всегда чемпион. Поэтому пробиться туда молодому футболисту было очень сложно.

- Вы до сих пор ассоциируете себя со "Спартаком" или давно все прошло? Красно-белым считаете себя в душе?

- Мы, воспитанники "Спартака", встречаемся каждый год зимой и проводим турнир среди выпускников 1978-1984 годов рождения. При общении всегда говорим, что все мы внутри остаемся красно-белыми. И, конечно, ощущаю себя спартаковцем. Все-таки футбольная школа дала дорогу в жизнь.

- А что думаете о долгожданном чемпионстве "Спартака"? 15 лет ждали фанаты. Следили за родной командой в этом сезоне?

- Ну за "Спартаком", как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про "Спартак"? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства "Спартака". Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/sports/64772-eksklyuzivnoe-intervyu-s-kapitanom-rubina

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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sawrtre

Как приятно что настоящие спартаковцы,где-бы не играли,всегда помнят свой родной клуб.а вы,ниже писавшие,завистливые упыри.

16:41

wedes

чего мелочиться - весь мир ждал.

16:37

баламошка

Особенно конебомжи ждали. И очень пристально следили за таймером, который показывал сколько секунд Спартак уже без титулов. Пора такие же таймеры для конебомжей запускать.

16:32

aech_63

Ещё один очередной бред от свинячьего выкормыша. наф-нафы не ВСЯ страна.

16:32

mik1970

Как же любят некоторые товарищи говорить за всю страну! Наверное, вместо того, чтобы играть в футбол, Кузьмин с утра до вечера проводил опросы в разных городах России???

16:31

vernon s

Страна скорее устала от заклинаний С=Э в течение нескольких лет.

15:57

serzheo

Ага, аж вспотели, ожидаючи. )))

15:52

DedSovetskoyArmiy

Мягко скажем, не вся.

15:49