Олег Корнаухов: "Спартак" можно поздравить с чемпионством"

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" и армейцы вряд ли отыграют отставание в восемь очков от "Спартака". По его словам, красно-белые не выглядят командой, которая способна растерять такое преимущество за восемь туров.

– После осечек "Зенита" и ЦСКА "Спартак" можно поздравить с чемпионством?

– Думаю, да. Еще неделю назад я не сомневался, что борьба будет идти до последнего тура. "Спартак" оторвался на шесть очков, но матчи-то с прямыми конкурентами впереди. При таком раскладе догнать его не казалось из области фантастики.

– Теперь отрыв достиг восьми очков.

– Теоретически отыграть их за 8 туров реально. Однако верится в это с трудом. "Спартак" не производит впечатления команды, способной разбазарить такое преимущество. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Олега Корнаухова