Олег Корнаухов: "Не считаю поражение "Зенита" сенсацией"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов предположил, что армейцы смогут вернуться в тройку лидеров перед зимним перерывом чемпионата России. Также он подчеркнул, что поражение "Зенита" от "Терека" (1:2) в 13-м туре премьер-лиги не стало для него неожиданностью.

– Думаю, что перед зимним перерывом никаких кардинальных изменений не произойдет, – сказал Корнаухов. – Тройку лидеров по-прежнему будут составлять "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. Несомненно, армейцы вернут себе место и удержатся на верхних позициях. Пока другие команды будут делать осечки, ЦСКА решит все свои проблемы.

В воскресенье "Зенит" уступил "Тереку". Что происходит с питерцами? Да ничего особенного. "Терек" – тоже сильная команда, которая по итогам 13-го тура занимает третье место в таблице. Выступая дома, она всегда играла хорошо. Я не считаю, что поражение "Зенита" – сенсационный результат. Это обыкновенное явление. (Любовь КОНЯЕВА)