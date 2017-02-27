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Олег Кононов: "У "Спартака" больше шансов на чемпионство, чем у "Зенита" и ЦСКА"

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Бывший тренер "Краснодара" Олег Кононов в интервью "Известиям" подчеркнул, что в чемпионате России ожидается интересная борьба за медали. По его словам, больше шансов на чемпионство имеет "Спартак", но "Зенит" и ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов.

- Олег Георгиевич, следите за российскими клубами в межсезонье?

- Да, в основном смотрю видеоотчеты о матчах.

- Какая команда производит самое сильное впечатление?

- Я не обращаю внимания на силу команд в данный момент. Идет подготовка к сезону, и тренеры наигрывают командные взаимодействия. Могут быть разные сочетания состава, смена позиций на поле. Также каждый тренер по-своему видит, когда надо менять направление подготовки и сбрасывать нагрузки.

- У кого больше шансов на чемпионство на сегодняшний день: у "Спартака", "Зенита" или ЦСКА?

- Больше шансов у "Спартака", если сумеет стабильно отыграть заключительный отрезок чемпионата. Будет очень интересная борьба за медали. Но и "Зенит", и ЦСКА отдадут все силы, чтобы решить свои амбициозные задачи на сезон.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/666346#ixzz4ZqcfLoHA

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saiga

У ЦСКА были бы шансы, если главным тренером был бы Кононов, а не Го(а)нчеренко.

05:31

saiga

Заголовок статьи не верен. У Спартака меньше шансов на чемпионство, чем у Зенита, только вместо ЦСКА еще одним реальным соискателем является Краснодар.

05:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ