Олег Кононов: "У "Спартака" больше шансов на чемпионство, чем у "Зенита" и ЦСКА"

Бывший тренер "Краснодара" Олег Кононов в интервью "Известиям" подчеркнул, что в чемпионате России ожидается интересная борьба за медали. По его словам, больше шансов на чемпионство имеет "Спартак", но "Зенит" и ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов.

- Олег Георгиевич, следите за российскими клубами в межсезонье?

- Да, в основном смотрю видеоотчеты о матчах.

- Какая команда производит самое сильное впечатление?

- Я не обращаю внимания на силу команд в данный момент. Идет подготовка к сезону, и тренеры наигрывают командные взаимодействия. Могут быть разные сочетания состава, смена позиций на поле. Также каждый тренер по-своему видит, когда надо менять направление подготовки и сбрасывать нагрузки.

- У кого больше шансов на чемпионство на сегодняшний день: у "Спартака", "Зенита" или ЦСКА?

- Больше шансов у "Спартака", если сумеет стабильно отыграть заключительный отрезок чемпионата. Будет очень интересная борьба за медали. Но и "Зенит", и ЦСКА отдадут все силы, чтобы решить свои амбициозные задачи на сезон.