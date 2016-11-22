Олег Иванов: "Зенит" показывает самую привлекательную игру в России за последние 8-9 лет"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью "Р-Спорт" выразил мнение, что "Зенит", обладая таким составом, должен выходить в 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам хавбека, сине-бело-голубые демонстрируют самую привлекательную игру среди клубов премьер-лиги.

- Недавно "Терек" обыграл "Зенит", показав качественный футбол. На ваш взгляд, петербуржцы - это сильнейшая команда по составу сейчас?

- "Зенит" последние лет 8-9 - это претендент на чемпионство. С таким составом можно бороться за самые высокие места и как минимум в Лиге чемпионов доходить до четвертьфинала. Где-то чуть-чуть не хватает. Не зная всей кухни, со стороны могу сказать, что они показывают самый привлекательный футбол в России за последние 8-9 лет.

- "Зенит" и ЦСКА - это два разных подхода. Одни тратят много и иногда добиваются результата, другие живут в экономном режиме и выигрывают одно чемпионство за другим. Какой подход вам ближе?

- ЦСКА - это более опытная команда, она знает, где придержать, а где добавить. Они этому научились с возрастом, тем более что там опытных футболистов гораздо больше, и они знают, как играть на результат и, даже будучи не в самом лучшем состоянии, добиваться результата с теми командами, с которыми нужно брать очки.

Если "Зенит" может потерять очки с "Тереком", то с ЦСКА такое редко бывает. "Зенит" может обыгрывать прямых конкурентов, собираться на эти игры, а ЦСКА берет чемпионские очки. Есть чемпионский график: тех, кого ты должен обыгрывать, - нужно обыгрывать, а в играх с конкурентами - ничья, победа или поражение. Главное, потом не давать осечек.