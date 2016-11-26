17:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Иванов - в стартовом составе "Терека" на матч со "Спартаком", Брызгалов - в запасе

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Стал известен состав "Терека" на матч 15-го тура чемпионата России против "Спартака". Экс-хавбек красно-белых Олег Иванов выйдет на поле с первых минут, а бывший защитник столичной команды Сергей Брызгалов остался в запасе.

Полностью состав "Терека" выглядит следующим образом: Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади - Кузяев ,Факундо - Роши, Иванов, Митришев - Балай; запасные - Годзюр, Гудиев, Брызгалов, Плиев, Адилсон, Х. Кадыров, Грозав, Мбенг, Мирзов, Родолфу.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"

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