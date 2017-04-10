Олег Иванов: "Спартак" - фаворит в борьбе за чемпионство"

Бывший полузащитник "Спартака", в настоящее время выступающий за "Терек" Олег Иванов отметил, что красно-белые являются фаворитами в борьбе за чемпионство. "Спартак" лидирует в турнирной таблице с 51 очком, следом расположились ЦСКА и "Зенит", у которых по 43 очка.

– Фаворит – тот, кто находится на первом месте, а там сейчас "Спартак", – цитирует ТАСС Иванова. - Понятно, что конкуренты ждут осечек, но в большей степени все зависит от самого "Спартака".

Нынешний "Спартак" – это игра на результат. Раз лидирует, значит, заслуженно. Но вот, например, "Краснодар" – ребята показывают на данный момент отличную игру, но пока нет очков.

В первом круге "Спартак" забил нам гол, сел и начал искать шансы в контратаках. Есть понимание того, чего они хотят. Но в матче с нами им чуть-чуть повезло – мы заслуживали как минимум ничьей. В целом, я не так пристально смотрю за "Спартаком", но вот вчера открыл посмотреть результат их матча с "Оренбургом" – видимо, ребята в каждом матче не опускают руки до конца.